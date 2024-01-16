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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Сельский храм поврежден под Воронежем при атаке беспилотников

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Глава Семилукского района Воронежской области Геннадий Швырков сообщил о повреждении сельского храма при ночной атаке украинских беспилотников на областной центр.

"Сегодня ночью поступил сигнал о том, что были замечены БПЛА над Девицким сельским поселением. При падении был поврежден храм Архангела Михаила в селе Девица. Коллеги сразу же совместно с правоохранительными органами выехали на место оценить ущерб. Никто из жителей не пострадал", - написал Швырков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" во вторник.

Со своей стороны мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил о ходе работ по восстановлению жилых домов, пострадавших при налете БПЛА.

"Подрядные организации завершили работу по закрытию теплового контура во всех квартирах, пострадавших в результате сегодняшней атаки БПЛА. В домах на ул. Тепличной закончили демонтаж поврежденных элементов, продолжаются поквартирные обходы", - написал мэр в своем телеграм-канале.

Он отметил, что подрядная организация уже приступила к изготовлению оконных блоков.

В поврежденной квартире проведена оценка состояния помещения - после восстановления заградительных балконных плит и остекления приступят к проведению ремонта.

"На Острогожской все замеры в домах завершены, также приступили к изготовлению оконных конструкций", - добавил Кстенин.

Ранее во вторник губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении системой ПВО украинских беспилотников. В результате попадания в квартиру фрагментов сбитого украинского дрона пострадал ребенок. Для оперативности принятия решений в Воронеже ввели режим ЧС. По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной. Также повреждены окна в четырех домах на улице Острогожской.

Воронеж Воронежская область
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