В Белгороде завели дело из-за нападений группы подростков на местных жителей

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Следователи в Белгороде возбудили уголовное дело по информации в СМИ о противоправных действиях, совершенных подростками в отношении местных жителей, сообщает СУ СКР по региону.

Ранее в СМИ и соцсетях появились видео- и фотоизображения, на которых группа молодых людей избивает местных жителей и оскорбляет их, снимая происходящее и выкладывая в интернет.

Уголовное дело по данному факту возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности), ч. 3 ст. 30, пп. "ж, л" ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти).

"В ходе проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена личность 17-летнего местного жителя, являющегося азербайджанцем, причастного к указанным противоправным деяниям", - говорится в сообщении СК.

В настоящее время сотрудники ФСБ и МВД устанавливают других причастных лиц.

По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, личности участников беспорядков установлены.

"После изучения видеозаписей мои коллеги из белгородской полиции менее чем за сутки установили личности фигурантов и сейчас принимают меры к их задержанию. Известно, что трое из них ранее были судимы", - сообщила Волк.

По ее информации, в Белгороде возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

"Ведется допрос одного из потерпевших. Устанавливаются все соучастники и обстоятельства противоправной деятельности", - написала официальный представитель МВД в своем телеграм-канале во вторник.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал резонансную ситуацию.

"Считаю, что в данных обстоятельствах мы должны максимально быстро и жестко реагировать, чтобы не допустить подобных противоправных действий, тем более в такой непростой обстановке, в который мы сейчас живем", - написал глава региона в своем телеграм-канале.