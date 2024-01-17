Воздушная тревога отменена в Севастополе

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Предупреждение о воздушной тревоге в Севастополе отменено в среду вечером, объявил губернатор Михаил Развожаев.

"Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Общественный транспорт в городе возобновил работу, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Между сообщениями об объявлении тревоги и ее отмене прошло 23 минуты. За это время Развожаев сообщил об использовании военными табельных средств маскировки, из-за чего в районе Севастопольской бухты наблюдалось задымление.

На время жителям было рекомендовано проследовать в укрытия, остановилось движение морского и наземного общественного транспорта.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября после ракетного удара по штабу Черноморского флота.