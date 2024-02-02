В Думе предложили заменить реальные сроки за экономические преступления штрафами

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуме подготовлен проект закона, предусматривающий вместо лишения свободы за экономические преступления взимание миллионных штрафов с виновных, заявила в подкасте "Законный вопрос" на "ДумаТВ" первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина.

"Я думаю, мы выйдем на решения, которые будут направлены на смягчение ответственности по ряду экономических преступлений. Возможно, это и какие-то корректировки по санкциям, это и замена лишения свободы на штрафы, но при этом они должны быть миллионными или кратными. То есть это должна быть серьезная альтернатива", - сказала она.

Сейчас такой законопроект уже находится на рассмотрении в правительстве.

В январе спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проанализировать правоприменительную практику и проработать предложения по смягчению наказания за ненасильственные преступления.