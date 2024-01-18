Нарушенное из-за аварии в Новосибирске электроснабжение восстановлено

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Специалисты АО "Региональные электрические сети" (РЭС) восстановили электроснабжение домов, оставшихся без света в Новосибирске из-за перегрузок в сети вследствие коммунальной аварии на улице Петропавловская в Ленинском районе в среду, говорится в сообщении пресс-службы РЭС.

"В частности, на одной из трансформаторных подстанций, расположенной в контуре отключения, специалисты АО "РЭС" зафиксировали трехкратный рост потребляемой мощности. Из-за массового включения обогревателей нагрузка на сеть превысила 142%, что привело к выходу из строя одного из трансформаторов на подстанции", - говорится в сообщении.

Это повреждение стало причиной аварийного отключения электроснабжения пяти многоквартирных домов на проспекте Карла Маркса, и люди остались не только без отопления, но и без электричества.

Уточняется, что вечером 17 января на место аварии выехали ремонтные бригады, энергетики определили масштаб повреждения и приняли решение о замене трансформатора, которая завершилась в четверг.

До замены дома подключили к дизель-генераторным установкам.

В настоящее время на левом берегу Новосибирска, где все еще сохраняется сложная ситуация после порыва теплотрассы, дежурят семь бригад АО "РЭС" и около 10 единиц техники.

Как сообщал новосибирский губернатор Андрей Травников в своем телеграм-канале, теплоэнергетики завершили ремонтные работы на трубопроводе по ул. Петровловская и приступили к заполнению магистрали теплоносителем.

По данным Минздрава региона, в результате аварии из-за кипятка, вылившегося на поверхность, пострадали 14 человек, трое из них госпитализированы.

Это уже вторая крупная коммунальная авария в левобережной части Новосибирска - 11 января порыв трубопровода на магистральной теплосети по ул. Пархоменко в Ленинском районе затронул более 2,4 тыс. жилых домов и социальные объекты.

Во второй половине дня 17 января произошла новая авария в системе теплоснабжения Ленинского района Новосибирска. В связи с аварией на теплосети снижены параметры по отоплению и горячей воде в жилых массивах Горский, Троллейный, Юго-Западный, Западный, Станиславский, Телецентр и в части Кировского района.

Аварийный участок был локализован, к вечеру в зоне отключения оказались 62 жилых дома, три образовательных и два объекта здравоохранения.