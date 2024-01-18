Что произошло за день: четверг, 18 января

Силовики в офисе Wildberries, гособвинение просит срок для Стрелкова, снегопад в Москве

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Гособвинение запросило 4 года 11 месяцев колонии для Игоря Стрелкова по делу о призывах к экстремистской деятельности. Приговор будет оглашен 25 января в 14:00.

- Силовики пришли в офис Wildberries в Москве из-за пожара на складе в Шушарах. Пресс-служба компании подчеркивает, что "на работу компании это никак не влияет", а сам онлайн-ритейлер сотрудничает со следствием.

- В российский МИД вызвали французского посла. В ведомстве пояснили, что это сделано в связи с уничтожением вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов.

- Прием заявок на IT-отсрочку от срочной службы пройдет с 22 января по 6 февраля. Как напоминает Минцифры, в этот период могут подать заявки специалисты аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 30 лет.

- Акции TCS Group после редомициляции будут торговаться на Мосбирже. Как подчеркивается в заявлении группы, листинг на других биржах не рассматривается.

- Бесплатный проезд для электрокаров по платным трассам в РФ продлен на 2024 год. Льготы действуют, в частности, на платных участках автодорог М-1, М-3, М-4, М-11, М-12, ЦКАД, северный обход Одинцова, а также на отрезке с 15-го по 58-й км трассы М-11.

- Пробки в Москве достигли 9 баллов из-за сильного снегопада. Столичный дептранс советует автомобилистам пересесть на общественный транспорт, который продолжает работать штатно.