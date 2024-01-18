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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Силовики пришли в офис Wildberries в Москве из-за пожара на складе в Шушарах

Силовики пришли в офис Wildberries в Москве из-за пожара на складе в Шушарах
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в четверг работают в московском офисе Wildberries в связи с пожаром на складе компании в Шушарах.

Об этом пресс-служба Wildberries сообщила в своем телеграм-канале, уточнив, что "на работу компании это никак не влияет, мы работаем в штатном режиме".

"Мы заинтересованы в том, чтобы причины возгорания были установлены как можно скорее. Wildberries сотрудничает со следствием и предоставляет компетентным органам всю необходимую информацию", - говорится в сообщении пресс-службы.

Утром 13 января в Шушарах (Санкт-Петербург) начался пожар в складском комплексе Wildberries. Ему был присвоен максимальный - пятый - ранг сложности.

В результате возгорания обрушилось здание комплекса, уничтожены хранившиеся там товары.

На следующий день по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в связи с пожаром было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Пожар на складе Wildberries в Шушарах

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