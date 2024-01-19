Госдуме предложили запретить онлайн-торговлю табаком

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект № 533137-8 о запрете на онлайн-продажу табачных изделий. Среди его авторов есть единороссы Айдар Метшин и Алексей Веллер, а также депутат от ЛДПР Андрей Луговой.

"В целях осуществления мероприятий по противодействию розничной продажи дистанционным способом табачной и никотинсодержащей продукции предлагается закрепить в №149-ФЗ норму, направленную на предотвращение распространения на сайтах в "Интернет" и информационных системах, которые предназначены и (или) используются пользователями для предоставления и (или) распространения посредством созданных персональных страниц информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом табачной продукции и (или) никотинсодержащей продукции", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.