Суд арестовал шестерых подозреваемых в нападениях на прохожих в Белгороде

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Суд заключил под стражу шестерых подозреваемых после нападений на прохожих в Белгороде, сообщает СУ СКР по региону.

Следователи расследуют уголовное дело по статьям о возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ) и покушении на убийство, совершенном группой лиц по мотивам национальной ненависти (ч.3 ст. 30, пп. "ж, л" ч.2 ст. 105 УК РФ).

С данным делом в одно производство соединены уголовные дела о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ), поступившие из органов внутренних дел в отношении четырех фигурантов. Один из них - несовершеннолетний.

К уголовной ответственности привлекаются шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних.

17-летний подросток обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном группой лиц по мотивам национальной ненависти (ч. 3 ст. 30, пп. "а, ж, л" ч.2 ст. 105 УК РФ), и возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ).

19-летний фигурант обвиняется по статье о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном группой лиц по мотивам национальной ненависти (ч.3 ст. 30, пп. "а, ж, л" ч.2 ст. 105 УК РФ). Остальные обвиняются в совершении хулиганских действий группой лиц.

Также на причастность к преступлениям проверяются двое 17-летних жителей региона, их действиям будет дана надлежащая правовая оценка.

По версии следствия, вечером 8 января фигуранты в состоянии алкогольного опьянения на улице вступили в конфликт на национальной почве с двумя прохожими и начали их избивать. Нападение сопровождалось фразами, смысл которых сводился к ненависти по национальному признаку. Преступные действия нападавших были пресечены очевидцами.

Ранее сообщалось, что причастный к нападению 17-летний местный житель является азербайджанцем. В ходе расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка соблюдению требований миграционного законодательства при получении им гражданства РФ.