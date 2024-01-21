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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Талибы направили спасателей в район предполагаемого крушения самолета Falcon 10

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) направило на место предполагаемого падения российского самолета Falcon 10 группу для расследования инцидента, сообщило в воскресенье находящееся под контролем талибов официальное информационное агентство Bakhtar.

Агентство ссылается на министерство транспорта и гражданской авиации Афганистана.

По данным министерства, частный самолет, на борту которого находились шесть человек, "следовавший из Индии в Ташкент, столицу Узбекистана, исчез в окрестностях между уездами Куран ва Мунджан и Зибак провинции Бадахшан".

"Местные власти подтвердили, что в этот район были направлены сотрудники службы безопасности для оценки ситуации и оказания помощи", - сообщает Bakhtar.

В миреВ Афганистане пропал российский самолет Falcon 10Читать подробнее

Утром в воскресенье Росавиация сообщала, что самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, вечером 20 января, находясь в воздушном пространстве Афганистана (около границы Таджикистана), перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров. Отмечалось, что, предварительно, на его борту находились шесть человек. Ведутся поиски воздушного судна.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после потери связи с самолетом.

Афганистан Талибан Falcon 10
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