Правительство утвердило план изменений нормативного регулирования туризма

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Правительство утвердило "дорожную карту" по внесению изменений в нормативное регулирование в сфере туризма, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает сайт правительства.

В "дорожной карте" 15 пунктов, ее разработали по предложениям предпринимательского сообщества. По каждому из предложений готовятся нормативные акты, значительную часть которых планируется разработать в 2024 году.

Так, на апрель 2024 года намечено принятие акта правительства, который позволит упростить регистрацию граждан по месту временного пребывания в гостиницах. Гостям не нужно будет предъявлять паспорт, если они смогут представить соответствующие документы в электронном виде, используя мобильное приложение "Госуслуги". Кроме того, российские граждане смогут регистрироваться в гостиницах по своему загранпаспорту вне зависимости от места постоянного проживания.

В апреле в правительство должны внести законопроект, который вводит понятие "горнолыжный комплекс" и устанавливает перечень объектов инфраструктуры горнолыжных комплексов. Предполагается, что в перечне будут горнолыжные трассы, канатные дороги, системы создания искусственного снега, гостиницы, пункты общественного питания и проката инвентаря, а также другие объекты, необходимые для функционирования горнолыжных комплексов.

"Дорожная карта" также содержит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые планируется внести на рассмотрение в правительство в сентябре 2024 года. Они установят ответственность за нарушения законодательства для экскурсоводов и гидов-переводчиков. Тем из них, кто будет работать без аттестации, будут грозить штрафы.

"Утвержденная "дорожная карта" позволит аккумулировать инициативы по снятию барьеров для бизнеса и обеспечить прямой контакт органов власти, предпринимателей и отраслевых специалистов", - заявили в пресс-службе правительства.