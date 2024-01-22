В МИД РФ подтвердили гибель двоих россиян в авиакатастрофе в Афганистане

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - МИД РФ подтверждает гибель двоих россиян в авиакатастрофе в Афганистане, прорабатывает вопрос о возвращении граждан России на родину, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"К сожалению, подтверждается гибель двух граждан России (супруги Евсюковы) в авиакатастрофе медицинского борта на северо-востоке Афганистана", - сказала она журналистам. Текст ее ответа на вопрос СМИ размещен в понедельник на сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, в понедельник посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов встретился с доставленными в кабульский аэропорт выжившими членами экипажа и медицинским персоналом российского самолета, потерпевшего крушение 21 января в провинции Бадахшан.

"Россияне в сопровождении сотрудников посольства России были доставлены в госпиталь, где им будет оказана квалифицированная медицинская помощь", - сообщила Захарова.

Она подчеркнула, что "прорабатывается вопрос возвращения соотечественников на Родину".

Ранее Росавиация со ссылкой на посольство РФ в Кабуле сообщила об обнаружении четверых выживших на месте падения российского самолета Falcon 10 в Афганистане. На борту бизнес-джета, пропавшего с радаров вечером 20 января, было шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира.

По данным Росавиации, Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный - 128) произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Самолет принадлежит ООО "Атлетик Групп" и частному лицу.

Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковский (Россия). Первоначальным местом вылета самолета Falcon был таиландский аэропорт Утапао.