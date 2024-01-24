Минсельхоз РФ разрешил ввоз 4,5 тыс. т курятины в рамках беспошлинной квоты

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз одобрил ввоз в РФ 4 456,6 тонны мяса кур в рамках беспошлинной квоты (коды 0207 14 100 9 и 0207 14 500 9 ТН ВЭД ЕАЭС), следует из материалов ведомства.

По данным на 24 января, остаток тарифной льготы составил 135 545,4 тонны, сообщает министерство. Таким образом, к поставке одобрено 4 456,6 тонны.

Как сообщалось, объем беспошлинной квоты на ввоз мяса кур в РФ в 2024 году составляет 140 тыс. тонн. Она нацелена на увеличение предложения этого мяса на рынке и стабилизации цен на него.

В материалах Минсельхоза также сообщается, что в настоящее время заявок на поставки беспошлинной курятины нет.