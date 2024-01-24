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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

"Ростелеком" стал едпоставщиком услуг доступа в интернет для избиркомов и школ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" определено единственным исполнителем по предоставлению в 2024 году услуг доступа в интернет общеобразовательным школам, средним профессиональным образовательным учреждениям, а также региональным и территориальным избирательным комиссиям (как правило, размещаются в школах). Соответствующее правительственное распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

По этому документу "Ростелеком" должен будет предоставить названным заказчикам услуги доступа в интернет, доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, услуги по защите данных, а также по ограничению доступа к запрещенной информации. Соответствующий контракт оператор должен будет заключить с Минцифры РФ.

В распоряжении оговаривается, что к предоставлению этих услуг "Ростелеком" сможет привлекать субподрядчиков и соисполнителей, но при условии, что не менее 10% от объема предоставляемых услуг он будет предоставлять "лично".

Кроме того, дополнительным условием исполнения соответствующего контракта в распоряжении прописано использование "Ростелекомом" при предоставлении названных услуг преимущественно телекоммуникационного оборудования российского производства.

Это фактически традиционное решение правительства об определении "Ростелекома" поставщиком услуг доступа в интернет для общеобразовательных учреждений. В прошлом году (был подписан в конце 2022 года - ИФ) был заключен аналогичный контракт на 520,9 млн рублей.

Осенью 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что программа по обеспечению школ интернетом через Wi-Fi замораживается. По его словам, уже почти 9 тыс. школ получили доступ к интернету по Wi-Fi, и вопрос возобновления программы будет зависеть от практики использования.

Инфраструктура для подключения социально значимых объектов к интернету, куда входят школы и избирательные комиссии, создавалась в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". Как сообщал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, все социально значимые объекты, которых в России насчитывается около 76 тыс., были подключены к сети.

Ростелеком
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