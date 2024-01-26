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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:24

В России изменили правила оказания услуг телефонной связи

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Правительство утвердило обновленные правила оказания услуг телефонной связи, они начнут действовать с 1 сентября 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В правила внесен новый пункт, касающийся юридических лиц, закупающих сим-карты для своих сотрудников: мобильный оператор вправе не начинать предоставление услуг, если в случае проверки обнаружит, что абонент-юрлицо не представил данные о сотруднике, которому выдана сим-карта, или представленные сведения оказались недостоверными.

Кроме того, в правилах теперь закреплена возможность подачи абонентом заявления на перенесение номера в сеть другого мобильного оператора через интернет. Заявление об этом должно быть подтверждено усиленной квалифицированной электронной подписью, усиленной неквалифицированной электронной подписью или простой электронной подписью.

Также в правилах детально прописали, как оператор связи должен информировать абонента о тарифах на услуги телефонной связи и зоне покрытия сети, а также принимать информацию о технических неисправностях. Делать это он может в личном кабинете абонента на сайте, через смс-оповещения или при звонке абонента в информационно-справочную службу оператора.

По новым правилам, уведомление об изменении договора, в том числе о подключении дополнительных услуг, может осуществляться как в письменной форме, так и через смс, голосовой вызов, уведомления в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении оператора.

Обновленные правила дают абоненту право разорвать договор с оператором в любой момент при условии оплаты оказанных услуг. При этом если абонент, заключивший договор, не пользуется связью 90 календарных дней, оператор вправе посчитать это действием, направленным на расторжение договора по инициативе абонента.

Обновленные правила вступают в силу с 1 сентября 2024 года и будут действовать в течение 6 лет.

Михаил Мишустин Правительство
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