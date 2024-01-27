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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:53

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщила мэрия в своем телеграм-канале в ночь на субботу.

Власти призвали местных жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

С 29 декабря 2023 года территории Белгорода и пригорода неоднократно подвергались атакам ВСУ. В результате атаки на Белгород 30 декабря погибли 25 человек, в том числе пятеро детей. Число пострадавших превысило 100 человек. Повреждено более тысячи жилых помещений, сотни автомобилей.

Белгород Белгородский район
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