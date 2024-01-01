Власти Белгорода насчитали 196 поврежденных при обстреле автомобилей

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Белгороде в результате обстрелов в конце декабря повреждения получили 196 автомобилей, сообщил в Telegram мэр областного центра Валентин Демидов.

"На этот момент есть информация о 196 поврежденных из-за обстрела машинах. Из них 30 пострадали 29 декабря и 166 - 30 декабря. Практически все владельцы установлены. Осталось найти еще двух", - написал он.

Эксперты приступают к оценке ущерба, после чего машины будут ремонтировать. 37 машин были перевезены на спецстоянку.

Губернатор области Вячеслав Гладков, ссылаясь на данные мэрии, сообщил, что повреждения обнаружили в уже 457 квартирах 60 многоквартирных домов и в 12 частных домах. Он отметил, что уже завершен замер оконных проемов и балконов. С 3 января должна начаться установка окон.

"Пока не началась работа по замерам с коммерческими и социальными объектами - закрыли только тепловой контур. Принято решение по алгоритму работы. С завтрашнего дня эта работа начнется", - сообщил Гладков.

В первую очередь работы начнутся на объектах социальной сферы - детские сады, школы.

Ранее сообщалось о повреждении квартир в 30 домах.

30 декабря Минобороны России заявило, что ВСУ нанесли неизбирательный удар по Белгороду двумя ракетами "Ольха" и реактивными снарядами РСЗО Vampire. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе пять детей, есть пострадавшие.