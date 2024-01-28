Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону из-за обрушившейся многоэтажки

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Власти Ростова-на-Дону ввели режим ЧС для ликвидации последствий на месте частично обрушившегося многоквартирного дома.

"Провели внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором принято решение ввести режим ЧС для ликвидации ее последствий в доме по ул. Нариманова, 72/3", - написал в телеграм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко в воскресенье.

В сообщении отмечается, что для контроля обстановки организована работа оперативного штаба в администрации Ворошиловского района. В настоящее время 53 жильца аварийного дома находятся в пункте временного размещения, который развернут в 82-ой школе, 26 человек остаются ночевать, остальные поедут к родственникам.

Логвиненко добавил, что дом на ул. Нариманова включен в областную адресную программу по переселению, утвержденную областным правительством. Расселению подлежат 155 семей, из которых 140 - собственники, 15 - наниматели.

Сообщение об обрушении стены первого подъезда пятиэтажного дома поступило в 20:00 субботы. Здание отключили от газоснабжения. Ранее в пресс-службе главка МЧС по региону "Интерфаксу" уточнили, что дом был построен в 1963 году, в 2020-м его признали аварийным.

Алексей Логвиненко МЧС Ростов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские военные сообщили о перехвате реактивного снаряда над Белгородской областью

Стена многоквартирного дома обрушилась в Ростове-на-Дону

Что произошло за день: суббота, 27 января

Путин пообещал, что Россия не допустит переоценки действий нацистов против СССР

Путин пообещал, что Россия не допустит переоценки действий нацистов против СССР

Путин и Лукашенко участвуют в открытии Гатчинского мемориала жертвам нацистского геноцида

Путин и Лукашенко участвуют в открытии Гатчинского мемориала жертвам нацистского геноцида

Женщина получила ранения в результате атаки ВСУ Новой Каховки

Путин прибыл на Пискаревское кладбище Санкт-Петербурга

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень"

Синоптики спрогнозировали теплое начало февраля на европейской части России

Синоптики спрогнозировали теплое начало февраля на европейской части России

В Петербурге отметят 80-летие полного освобождения от блокады

В Петербурге отметят 80-летие полного освобождения от блокады
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });