Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону из-за обрушившейся многоэтажки

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Власти Ростова-на-Дону ввели режим ЧС для ликвидации последствий на месте частично обрушившегося многоквартирного дома.

"Провели внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором принято решение ввести режим ЧС для ликвидации ее последствий в доме по ул. Нариманова, 72/3", - написал в телеграм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко в воскресенье.

В сообщении отмечается, что для контроля обстановки организована работа оперативного штаба в администрации Ворошиловского района. В настоящее время 53 жильца аварийного дома находятся в пункте временного размещения, который развернут в 82-ой школе, 26 человек остаются ночевать, остальные поедут к родственникам.

Логвиненко добавил, что дом на ул. Нариманова включен в областную адресную программу по переселению, утвержденную областным правительством. Расселению подлежат 155 семей, из которых 140 - собственники, 15 - наниматели.

Сообщение об обрушении стены первого подъезда пятиэтажного дома поступило в 20:00 субботы. Здание отключили от газоснабжения. Ранее в пресс-службе главка МЧС по региону "Интерфаксу" уточнили, что дом был построен в 1963 году, в 2020-м его признали аварийным.