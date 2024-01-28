Подъезд обрушился в поврежденной многоэтажке в Ростове-на-Дону

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Первый подъезд обрушился в поврежденном доме на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, откуда накануне эвакуировали всех жителей, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Никто не пострадал, жильцы были эвакуированы накануне. Здание оцеплено.

Голубев отметил, что представители администрации города продолжили работу по расселению граждан в маневренный фонд.

Об обрушении стены первого подъезда пятиэтажного дома стало известно вечером 27 января. Здание отключили от газоснабжения. Ранее в пресс-службе главка МЧС по региону "Интерфаксу" уточнили, что дом был построен в 1963 году, в 2020-м его признали аварийным.

Власти Ростова-на-Дону ввели режим ЧС для ликвидации последствий, жителей дома отправили в пункт временного размещения.

Глава администрации города Алексей Логвиненко добавил, что дом включен в областную адресную программу по переселению. Расселению подлежат 155 семей, из которых 140 - собственники, 15 - наниматели.