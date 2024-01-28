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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Путин и Лукашенко в "СКА Арене" встретились с хоккеистами

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, которые в воскресенье осмотрели многофункциональный спортивно-концертный комплекс "СКА Арена" в Санкт-Петербурге, пообщались с хоккеистами СКА и вышли на лёд посмотреть их тренировку.

После осмотра ледовой арены Путин и Лукашенко пошли в раздевалку хоккейной команды общаться со спортсменами. Там хоккеисты пригласили президентов выйти на лёд, чтобы посмотреть их тренировку, они согласились. Путин и Лукашенко понаблюдали за хоккеистами несколько минут.

Арена получила разрешение на ввод в эксплуатацию 3 ноября 2023 года. Комплекс общей площадью 182,3 тысячи квадратных метров является самым большим хоккейным стадионом в мире, способен вместить 21,5 тысячи зрителей.

Петербург Владимир Путин Александр Лукашенко СКА Арена
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