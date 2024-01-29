Уход мойвы в норвежскую зону может помешать российским рыболовам

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Освоению национальной квоты России на мойву может помешать география путины - по научным прогнозам, основная часть мойвы пойдет через норвежскую зону, сообщил "Интерфаксу" заместитель генерального директора Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Евгений Шамрай.

По решению смешанной российско-норвежской комиссии (СРНК), национальная квота России в 2024 году составляет 78,2 тысячи тонн.

"Путина будет сложной: основная часть мойвы пойдет не через восток, а через норвежскую зону. Там традиционно будет происходить "прилов" сельди, трески, что по правилам Норвегии недопустимо", - сказал Шамрай.

Чтобы не нарушать правила норвежской стороны, российским промысловым судам придется покинуть эти районы промысла, добавил он.

Ожидается, что мойвенная путина начнется через десять дней.

Замглавы союза отметил, что в августе-сентябре прошлого года Полярный филиал ВНИРО проводил оценку запасов мойвы в Баренцевом море.

"Судя по тому, как распределялась мойва в летнее время на севере и в западном направлении, она пойдет через центральную и западную части Баренцева моря", - пояснил он.

По данным СРПС, квоту на добычу мойвы получило порядка 20 компаний, размер квот составляет от 500 тонн до 8 тысяч тонн.

"Мы ожидаем, что в мойвенной путине будут участвовать 15-20 судов компаний, входящих в Союз рыбопромышленников Севера. Также на путине будут работать суда "Норебо" (компании холдинга в 2022 году вышли из состава союза - ИФ)", - сказал Шамрай.

Он добавил, что хотя мойва считается "народной" рыбой, фактический спрос на нее низкий. В результате мойва скапливается в холодильниках.

По данным Росрыболовства, в 2023 году национальная квота составила 24,6 тысячи тонн мойвы и по итогам путины была освоена на 93,6%. В октябре 2021 года СРНК после трехлетнего перерыва разрешила промысел мойвы.