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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

В Египте обсуждают создание нового курорта на Средиземном море

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Египте обсуждают создание нового курорта на Средиземном море в районе города Рас-эль-Хикма, инвесторами могут стать бизнесмены из ОАЭ, сообщают местные СМИ.

Рас-эль-Хикма располагается на Северо-Западе Египта в провинции Матрух. Протяженность прибрежной полосы с белым песком и бирюзовой морской водой составляет 50 км. Пляжи здесь считаются одними из самых нетронутых в мире.

По сообщениям СМИ, египетское правительство планирует подписать с группой бизнесменов из ОАЭ соглашение, в соответствии с которым территория площадью около 200 кв. км будет продана для застройки и создания морского курорта за $22 млрд. Пока официального подтверждения нет.

Цель сделки - привлечь в страну валюту для преодоления экономического кризиса, в результате которого за 2023 год инфляция составила 40%. Египет также испытывает острый дефицит валюты. Общие валютные резервы страны составляют $35 млрд, но только в 2024 году государство должно выплатить кредиторам $30 млрд.

Оппозиция выступила против сделки с бизнесменами из ОАЭ, заявив, что проект должны реализовывать национальные компании, прибыль которых останется внутри страны, а не уйдет за рубеж.

Египет ОАЭ Матрух Рас-эль-Хикма Средиземное море
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