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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Медведев допустил мирный договор с Японией на условии, что вопрос о Курилах закрыт

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Россия не против заключения мирного договора с Японией с учетом того, что "территориальный вопрос" в соответствии с Конституцией России закрыт навсегда, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

"Что ж, никто не против мирного договора при понимании того, что:

1. "Территориальный вопрос" закрыт в соответствии с Конституцией России навсегда.

2. Курильские острова будут активно развиваться, и одновременно их стратегическая роль будет расти, включая размещение там нового оружия", - написал он во "ВКонтакте".

Так он прокомментировал слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды, который недавно высказался за заключение мирного договора с Россией.

Курильские острова Дмитрий Медведев Япония Совбез Фумио Кисида
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