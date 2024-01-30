Российские коммунисты предложили узаконить стейблкойн на золото

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Группа депутатов от фракции КПРФ внесла в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) определение стейблкойнов, обеспеченных золотом, и разрешить использовать их при расчетах во внешнеторговой деятельности, не дожидаясь принятия поправок в закон об экспериментальных правовых режимах.

Документ (№540256-8) опубликован в электронной базе данных парламента.

В закон "О цифровых финансовых активах" предлагается ввести определение "обеспеченные стейблкойны" – цифровые активы, которые стремятся поддерживать стабильную стоимость за счет привязки к курсу золота. Затем предлагается разрешить использовать их в качестве средства платежа во внешнеторговых контрактах.

Коммунисты считают, что в законодательстве РФ правовой режим стейблкойнов не урегулирован, а в законе о ЦФА есть прямой запрет для российских компаний и резидентов-физических лиц на расчеты в цифровой валюте. По мнению авторов законопроекта, из-за геополитического давления традиционные межбанковские расчеты стали ненадежными для кредитных организаций, поэтому необходимо переходить на новые механизмы расчетов.

"Стейблкойн, обеспеченный золотом, может стать валютой расчета в рамках экспортных сделок, не становясь при этом средством платежа за выполненные работы, оказанные услуги, поставленные товары либо средством расчета между физическими лицами на территории РФ", - полагают авторы законопроекта.

Против использования "денежных суррогатов" в расчетах внутри РФ неоднократно высказывалась глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Законопроект внесен вместе с письмом из аппарата правительства РФ, в котором говорится, что после внесения документа в Госдуму и его поступления в правительство официальный отзыв будет подготовлен и направлен в установленном порядке.

Между тем, как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения идеи, Минэкономразвития в середине января оценило отрицательно проект по отнесению обеспеченных стейблкойнов к числу ЦФА и их использованию во внешнеторговой деятельности вне рамок экспериментального правового режима. По его словам, в министерстве считают, что предлагаемое отдельно, вне рамок экспериментального правового режима, регулирование создает правовую неопределенность: не ясны меры финансового мониторинга стейблкойнов, порядок их обеспечения и выпуска. "Целесообразность использования стейблкойна во внешнеэкономических расчетах, а также эффективность и полнота предлагаемого законопроектом регулирования может быть установлена посредством использования механизма экспериментальных правовых режимов", - говорилось в заключении министерства.

Законопроект (N341257-8) об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) был внесен в Госдуму в апреле 2023 г., авторы - группа депутатов. В рамках ЭПР планировалось наделить ЦБ возможностью протестировать использование криптовалюты и цифровых финансовых активов в трансграничных расчетах в рамках внешнеэкономической деятельности. Документ не дошел до первого чтения в Госдуме, но работа над ним продолжается.

Разработка механизма использования криптовалюты в международных расчетах - поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которое он дал в конце 2022 г. Минфину, ЦБ, Росфинмониторингу, ФНС и ФСБ.

Идею создания стейблкойна на золото для внешних расчетов высказывали ранее представители и других фракций в Госдуме.

Так, в январе 2023 года глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия") по результатам визита делегации парламентариев в Иран сообщил, что РФ может выпустить стейблкойны, обеспеченные золотом аффинажных заводов, чтобы проводить международные расчеты.

"Обсуждали вопрос, связанный с выпуском стейблкойнов, цифровых финансовых активов, обеспеченных некими ценностями. Например, я говорил о золоте, о золотых слитках, аффинажные заводы могут их предоставить, либо центры, где хранится золото, и под эти запасы золота выпускаются ЦФА, а дальше они выступают средством платежа, например, во взаиморасчетах России и Ирана. Предложение с интересом воспринято, что как раз пример того, что мы движемся в правильном направлении", - сказал он.

Первый раз в парламенте идея выпуска Россией стейблкойна, обеспеченного золотом, прозвучала в мае 2019 года в Госдуме в ходе совместного заседания комитетов с участием главы ЦБ Набиуллиной. Депутат Владимир Гутенев ("Единая Россия") предложил ЦБ в рамках стран БРИКС выступить инициатором обсуждения проекта по выпуску национальных криптовалют, номинированных в золоте.

"Золото – это наименее уязвимый актив. Мы могли бы, наверное, найти понимание и в Китае, и в Индии, и в Бразилии", - подчеркнул депутат. "Но это, скорее, не криптовалюты, может быть, так называемые стейблкойны", - пояснил в ходе заседания Аксаков. "Стейблкойны изучаем, если это типа стейблкойна, где есть реальный актив в обеспечении, то есть это, скорее, ближе к стейблкойну, то это возможно посмотреть", - сказала тогда глава ЦБ.