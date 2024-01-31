Импорт автомобилей в РФ через Владивосток вырос в 2023 году в 1,5 раза

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Импорт автомобилей, ввозимых для личного пользования через Владивостокскую таможню, в 2023 году составил 226 тыс. единиц, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее, говорится в сообщении таможенного органа.

В основном импортировались автомобили с двигателем объемом от одного до 1,8 литра из Японии и Южной Кореи.

"С 1 февраля 2024 года Владивостокская таможня изменит график оформления транспортных средств физических лиц для личного пользования и перейдет на семидневный режим работы. Это позволит обеспечить непрерывное и бесперебойное оформление автомобилей, а также сократить их сроки оформления", - отмечается в сообщении.

С 9 августа 2023 года Япония запретила ввоз в РФ автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями объемом от 1,9 литра, а также гибридов и электромобилей.

Через Владивостокскую таможню ввозится основной объем импортных автомобилей на Дальнем Востоке.