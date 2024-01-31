Минэнерго предложит отдельный отбор мощности для газовых турбин

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Минэнерго предлагает рассмотреть отдельный отбор мощности именно газовых турбин в энергетике, сообщил замглавы ведомства Павел Сниккарс на заседании думского комитета энергетики.

"Мы хотим рассмотреть все-таки возможность отдельно залпового, так скажем, отбора именно для газовых турбин. Залпового не в части объема в один год, а в именно с учетом производителей. Коллеги (машиностроители - ИФ) говорят, что нужно распределить заказ в один-два-три года", - сказал он.

"Плюс мы не хотим максимально поставить в монопольно зависимое положение свои компании-энергетики (генераторов), потому что пока производителей у нас всего два на сегодняшний момент ("Силовые машины" и ОДК - ИФ), поэтому объемы должны быть все-таки заставляющие конкурировать даже за того или иного производителя генерации", - продолжил он.

По словам замминистра, сейчас стороны пытаются найти "золотую середину" в рамках подготовки проекта постановления по доработке параметром проведения отбора мощности модернизации. "Отдельно работа идет по анализу стоимости энергомашиностроения для того, чтобы более четко спрогнозировать и смоделировать необходимость пересмотра ценовых параметров по КОМ", о котором ранее просили генераторы на фоне удорожания оборудования.

Сниккарс рассказал о "высокой" стадии готовности турбины ГТЭ-170 производства "Силовых машин" и увеличении объема заказа такого оборудования со стороны нефтегазовых и энергокомпаний. "Объемы заказа увеличиваются с точки зрения включения в конкурс. Мы для этого и отложили проведение конкурентного отбора мощности на модернизацию и самого КОМа (традиционный отбор мощности - ИФ), то есть перенесли с начала этого года на конец, ну, скажем так, лето и конец 2024 года. Сейчас идет допроектировка этих норм", - отметил он.

В конце декабря "Силовые машины" сообщили, что изготовили первую коммерческую газовую турбину большой мощности ГТЭ-170 в комплекте с генератором и котлом-утилизатором для Нижнекамской ТЭЦ "Татнефти". Тогда компания также напомнила о планах передать в 2024 году следующие две турбины заказчикам, в 2025 году - уже шесть турбин, в 2026 году - восемь. С 2027 года концерн намерен поставлять по 10 газовых турбин в год с перспективой дальнейшего увеличения.

Ранее сообщалось, что четыре турбины ГТЭ-170 в 2024-2025 годах будут поставлены на Каширскую ГРЭС "Интер РАО", еще четыре - в 2025-2026 годах на объекты "РусГидро" на Дальнем Востоке.