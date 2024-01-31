Дума продлила "дачную амнистию" для имущества общего пользования

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном, чтении закон о продлении до 1 марта 2031 года действия "дачной амнистии" для зданий и сооружений, относящихся к имуществу общего пользования садоводческих и огороднических товариществ.

В текущей редакции закона ее действие прекращается с 1 января 2024 года.

В законе речь идет о постройках, возведенных до 2004 года. Сейчас их можно поставить на кадастровый учет и осуществить государственную регистрацию прав в упрощенном порядке. Достаточно лишь правоустанавливающего документа, декларации, составленной председателем товарищества, без подготовки техплана.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил журналистам в среду, что на следующей неделе планируется внести в Думу проект закона, который будет касаться упрощенного оформления "домов на несколько семей, а также бань, летних кухонь, сараев и так далее".

"Фракция "Единая Россия" постоянно занимается расширением дачной амнистии. Мы хотим дать возможность зарегистрировать такие объекты и совершать по ним сделки, тем самым мы упростим жизнь нашим гражданам", - сказал Крашенинников.

Он напомнил, что на сегодняшний день в упрощенном порядке "зарегистрировано, оформлено и, соответственно, легализовано порядка 15 миллионов объектов".

Законопроект о продлении "дачной амнистии" для имущества общего пользования был внесен в Госдуму в конце ноября 2023 года.