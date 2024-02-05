В Думу внесен проект закона о "дачной амнистии" для домов на несколько семей

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму в понедельник внесен проект закона, предлагающий оформлять в собственность в упрощенном порядке хозяйственные постройки на земельных участках и дома, поделенные для проживания нескольких семей.

Авторами законопроекта № 543005-8, размещенного в базе законодательной деятельности Думы, стала группа депутатов и сенаторов, среди которых Павел Крашенинников, Андрей Турчак, Андрей Клишас.

С 2006 года "дачной амнистией" воспользовались более 15 млн заявителей, однако есть вопросы, требующие более детальной и глубокой проработки, и внесенный проект закона нацелен на их решение, сказал журналистам в понедельник Крашенинников.

Так, проект закона условно разделен на блоки. В первом речь идет об упрощенной регистрации хозяйственных построек на дачных участках - бани, сараи, летние кухни.

Сейчас для этого требуется выполнение кадастровых работ, подготовка декларации об объекте и так далее; законопроект предлагает упрощенный порядок, "чтобы граждане тратили меньше времени и финансов на регистрацию таких объектов", пояснил Крашенинников.

После принятия закона сведения о таких объектах будут вноситься в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) на основании техпаспортов или оценочной документации, если до 1 января 2013 года они стояли на техническом или государственном учете в составе домовладения, также у человека имеется право на соответствующий земельный участок.

Во втором блоке проекта закона речь идет об упрощении порядка регистрации домов, поделенных для проживания нескольких семей. "В 1960-1970-х годах зачастую людям предоставляли дома под одной крышей и с общей стеной. У каждой части дома свой отдельный вход, своя организация пространства и свои хозяева. Сегодняшняя проблема заключается в том, что у таких домов общая стена и общие коммуникации, зачастую и один земельный участок, в связи с чем есть определенные проблемы в регистрации прав. Предлагается распространить упрощенный механизм и на двухсемейные дома, построенные до 14 мая 1998 года", - сказал Крашенинников.

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем телеграм-канале отметил, что сегодня в 62 регионах РФ расположено более 66 тысяч двухквартирных жилых домов (блокированной застройки), построенных с 1850 по 1999 годы и не имеющих правоустанавливающих документов.

По его словам, упрощенный порядок регистрации по "дачной амнистии" коснется домов, где блокированная застройка в одном ряду не превышает двух домов.