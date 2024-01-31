В Думе предложили предметно обсудить передачу регионам части доходов от табачных акцизов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Вопрос о перераспределении доходов от табачных акцизов между федеральным и региональными бюджетами, который поднимается не первый год, пора уже рассмотреть предметно, считает зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Он заявил об этом на пресс-конференции в "Интерфаксе".

"Это правильное предложение, не первый год оно обсуждается, есть различные мнения на эту тему. Думаю, что мы соберемся в публичной плоскости вместе с представителями всех заинтересованных органов на площадке Госдумы и обсудим предметно - что такое произойдет, если мы "расщепим" акциз и часть отдадим в регионы", - сказал депутат.

По его словам, очевидно, что, "оставляя некоторую часть денег в регионе, мы увидим совершенно другую контрольную работу". "Здесь уже регион будет заинтересован в том, чтобы все шло легально, и будут задействованы все механизмы контроля, вплоть до общественного", - сказал он.

Как говорил ранее директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский, перераспределение части доходов от табачных акцизов из федерального в региональные бюджеты даст стимул регионам более активно бороться с оборотом нелегальных сигарет. По его словам, на первых порах речь может идти о перечислении в региональные бюджеты 10-15% от сборов, в дальнейшем не исключено увеличение процента.

По данным ННЦК (Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции), общая доля незаконного оборота сигарет к концу 2023 года снизилась до 12,6% с 13,3% в середине года. Потери бюджета за 9 месяцев прошлого года оцениваются в 75 млрд рублей.