Эксперимент по маркировке могут распространить на смартфоны и ноутбуки

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предложил включить в эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции ноутбуки, смартфоны, телефоны и платы.

Соответствующий проект постановления опубликован министерством на regulation.gov.ru.

Эксперимент по маркировке этих видов товаров предлагается начать с 29 февраля 2024 года и завершить 30 апреля 2025 года.

Одновременно Минпромторг хочет продлить срок проведения уже запущенного 1 декабря 2023 года эксперимента по маркировке светотехнической продукции до 30 ноября 2024 года.

Как сообщалось, в стартовавший в декабре эксперимент по маркировке электронной продукции включены розетки, светочувствительные проводники, лампы и светотехника - всего 15 видов продукции в соответствии ТН ВЭД ЕАЭС.

"Расширение эксперимента по маркировке радиоэлектроники - логичный шаг. Мы говорили, что после старта эксперимента в отношении светотехники планомерно будем развивать маркировку и других электронных изделий. Маркировка потребительской электроники призвана защитить российских граждан от покупки подделки, а также отсечь от госзакупок производителей, которые лишь делают вид, что производят товары в России. Это даст серьезный стимул для развития отечественного производства техники", - прокомментировал предлагаемые изменения замглавы Минпромторга Василий Шпак, чьи слова приводятся в сообщении министерства.