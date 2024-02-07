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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Маркировка молочной продукции в РФ может измениться от поштучной к партиям

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг планирует с 1 июня этого года запустить эксперимент по маркировке молочной продукции партиями. Его результаты могут изменить действующую систему маркировки в этой отрасли, сообщила замглавы ведомства Екатерина Приезжева на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока в среду в Москве.

"По результатам обсуждения с Минсельхозом и с бизнес-сообществом сформировали консолидированную позицию о необходимости проведения добровольного эксперимента по партионной прослеживаемости молочной продукции", - сказала она.

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В настоящее время в РФ действует поштучная маркировка молочной продукции.

По ее словам, эксперимент пройдет с 1 июня 2024 года до 1 мая 2025 года.

"В его рамках хотим протестировать механизмы контроля и прослеживаемости продукции по идентификатору партии. Мы договорились, что после результатов этого эксперимента вернемся к до сих пор дискуссионному вопросу - нужна ли поштучная прослеживаемость молочной продукции, - заявила Приезжева. - Посмотрим, если эксперимент покажет, что все риски закрываются вот таким контролем партии, то тогда, возможно, радикальные изменения будут внесены в постановление 2099".

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Речь идет о постановлении правительства РФ от 15 декабря 2020 года (№2099) "Об утверждении правил маркировки молочной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении молочной продукции".

Маркировка молочной продукции в РФ началась 1 июня 2021 года с сыров и мороженого. С 1 сентября 2021 года она распространилась на продукты со сроком хранения свыше 40 суток, с 1 декабря - со сроком годности 40 дней и менее. С 1 сентября 2024 года обязательной станет маркировка для продукции фермеров и сельскохозяйственных производственных кооперативов.

Минпромторг
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