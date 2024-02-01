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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

"Дальние" перевозки пассажиров на сети РЖД в январе выросли г/г на 9,7%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В январе 2024 года перевозки пассажиров в поездах дальнего следования увеличились в годовом выражении на 9,7%, до 9,7 млн человек, сообщило ОАО "Российские железные дороги" со ссылкой на оперативные данные.

Пассажирооборот в дальнем следовании в январе вырос на 11%, до 7,6 млрд пассажиро-километров.

Пригородные перевозки за январь показали рост на 3,4%, до 77,1 млн человек; пассажирооборот - на 4%, до 2,4 млрд пассажиро-километров.

Всего в январе было отправлено 86,8 млн пассажиров, что на 4,1% больше, чем в том же месяце 2023 года; пассажирооборот вырос на 9,3%, до 10 млрд пассажиро-километров.

Ранее РЖД сообщали, что в дни новогодних праздников - с 29 декабря 2023 года по 8 января 2024 года - поездами дальнего следования на инфраструктуре холдинга было перевезено 4,9 млн человек (+6,8%).

РЖД
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