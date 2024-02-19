Профильный комитет ГД поддержал законопроект об обязательном для детсадов и вузов флаге

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Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении проект закона, расширяющий обязанность постоянно вывешивать флаг РФ на все образовательные организации.

Сейчас федеральным конституционным законом установлено, что это является обязанностью школ. Иные образовательные организации обладают только таким правом.

В целях "укрепления неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности у обучающихся", законопроектом предлагается установить, что Государственный флаг РФ должен быть "вывешен постоянно на зданиях образовательных организаций независимо от форм собственности или установлен постоянно на их территориях: детских садах, школах, колледжах, институтах, университетах и др.".

При размещении образовательных организаций не в отдельно стоящих зданиях, а в многоквартирных домах и других помещениях, Государственный флаг РФ постоянно будет установлен в помещениях таких организаций, являющихся их территорией, а "в праздничные дни будет дополнительно вывешен и на самих зданиях", говорится в документе.

"Закон никак не определяет, каким должен быть флаг", - сказала на заседании комитета председатель комитета Госдумы по образованию Ольга Казакова. Она также предположила, что некоторым организациям придется докупить флагштоки, но это не повлечет больших затрат.

Законопроект 541931-8 внесён депутатами- "единороссами" Петром Толстым, Ольгой Казаковой, Сергеем Кабышевым, Василием Пискаревым, представителями других фракций, а также сенаторами.