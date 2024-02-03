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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

В Лисичанске после обстрела госпитализированы четверо пострадавших

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Медики оказали амбулаторную помощь троим пострадавшим при обстреле пекарни в Лисичанске, четверо пострадавших госпитализированы, сообщили в Минздраве РФ.

В сообщении в телеграм-канале министерства отмечается, что, по данным Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, трое госпитализированных находятся в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом состоянии. Еще одного пострадавшего эвакуируют.

В субботу ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. На месте ЧС работают семь выездных бригад скорой медицинской помощи из различных городов ЛНР, включая реанимационную бригаду из Луганска. В Лисичанск направлена усиленная бригада Луганской республиканской клинической больницы в составе хирурга, анестезиолога и травматолога.

Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует оказание медпомощи пострадавшим, в том числе с применением телемедицинских технологий, добавили в сообщении.

Ранее в субботу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Погибли пять человек.

ЛНР Лисичанск
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