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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Число жертв украинского обстрела Лисичанска достигло 28 человек, включая ребенка

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - До 28 человек возросло число погибших в результате обстрела Лисичанска со стороны Украины, после которого обрушился двухэтажный дом, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"Сотрудниками МЧС РФ спасено десять человек. К сожалению, 28 человек, в том числе один ребенок, погибли", - говорится в сообщении.

Поисково-спасательная операция на месте обрушения здания пекарни в Лисичанске продолжается. Разобрано порядка 65% разрушенных конструкций, добавили в ведомстве.

В субботу Лисичанск подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ожидает от профильных международных организаций осуждения атаки Киева по Лисичанску.

"Россия проинформирует международные организации. (...) Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения", - отмечается в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.

МЧС РФ Лисичанск
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