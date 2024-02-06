Минстрой уточнит требования к проведению внеплановых проверок в ЖКХ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Минстрой прорабатывает уточнение требований к порядку проведения внеплановых проверок в жилищно-коммунальном хозяйстве, сообщила пресс-служба ведомства.

"Минстроем России разработан комплекс мер для повышения контроля за качеством подготовки и прохождением отопительного периода. В том числе прорабатывается уточнение требований к порядку проведения внеплановых проверок в ЖКХ, а также необходимость обязательного участия в составе комиссий по оценке готовности к ОЗП представителей Ростехнадзора и Госжилинспекций", - говорится в сообщении.

Кроме того, министерство определяет критерии для обязательной выездной проверки объекта теплоснабжения во время подготовки к осенне-зимнему периоду.

В январе 2024 года комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству сообщил о том, что проведет анализ состояния объектов ЖКХ в регионах России. Ранее стало известно, что Минстрой в ближайшее время представит в Госдуме предложения по профилактике аварий на объектах коммунальной инфраструктуры.