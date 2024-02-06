МЧС России создаст в Сирии центр по подготовке пожарных и спасателей

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - МЧС России развернет в Сирии центр по подготовке пожарных и спасателей, сообщила пресс-служба министерства. Сейчас для этого центра ищут место.

"Наша страна поставит в Сирию технику, оборудование и снаряжение отечественного производства. Их планируется использовать как в учебном процессе, так и применять в практической деятельности по обеспечению безопасности. (...) Также будут оборудованы учебные классы для подготовки иностранных коллег", - сказал через пресс-службу глава МЧС Александр Куренков.

По его мнению, данная инициатива "позволит повысить уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.

6 февраля Куренков принял посла Сирии в России Башара Джаафари, они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Распоряжение правительства России о создании в Сирии этого центра было подписано в декабре 2023 года.