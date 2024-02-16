Транскам закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Проезд всех видов транспорта по Транскавказской автомагистрали запрещен из-за ухудшения погоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств на территории Республики Южной Осетии (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 22:00 мск 16 февраля", - говорится в сообщении.

Ограничения введены до особого распоряжения.

Транскам - единственная дорога, которая соединяет Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.