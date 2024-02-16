Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Транскам закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Проезд всех видов транспорта по Транскавказской автомагистрали запрещен из-за ухудшения погоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств на территории Республики Южной Осетии (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 22:00 мск 16 февраля", - говорится в сообщении.

Ограничения введены до особого распоряжения.

Транскам - единственная дорога, которая соединяет Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.

Транскам МЧС Северная Осетия Южная Осетия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Транскам закрыт из-за непогоды

Новости

Путин потребовал вынести вредное производство ЧЭМК за черту Челябинска

Олег Тиньков признан иноагентом

Олег Тиньков признан иноагентом

Что произошло за день: пятница, 16 февраля

Росстат отметил снижение естественной убыли населения России в 2023 году на 17,4%

Прокуратура Москвы предостерегла граждан от участия в несогласованных акциях

"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для акций банка "Уралсиб"

"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для акций банка "Уралсиб"

В ЦБ не видят значимого влияния всплесков расходов бюджета на инфляцию

МИД назвал саморазоблачительной моментальную реакцию Запада на смерть Навального

За рекламу на ресурсах иноагентов будет грозить до двух лет лишения свободы

ЦБ РФ по-прежнему не видит причин продлять обязательную продажу валютной выручки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });