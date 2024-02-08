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"Татнефть" создаст в крупнейших городах РФ сеть пунктов приема старых автошин

"Татнефть" создаст в крупнейших городах РФ сеть пунктов приема старых автошин
Фото: Алексей Филиппов/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - "Татнефть" создает сеть пунктов приема изношенных автомобильных шин, которая охватит 17 российских городов, сообщила пресс-служба компании.

Площадки по приему и переработке шин во вторсырье будут работать в 10 городах-миллионниках: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге, Перми, Самаре, Волгограде, Воронеже и Челябинске.

Кроме того, пункты сбора шин появятся в Орехово-Зуево, Подольске, Омске и Нижнекамске.

"На сегодняшний день переработка уже налажена в Лениногорске (Татарстан - ИФ), Зернограде (Ростовская область - ИФ) и Кемерово. Еще на десяти участках смонтированы линии по измельчению фрагментов использованной резины в "чипсы". На очереди монтаж линий по переработке "чипсов" в крошку, которая служит исходным сырьем для изопренового каучука – компонента для производства рециклинговой шины", - говорится в пресс-релизе.

Переработка отработанной резины – один из экологических проектов "Татнефти" в рамках реализации принципов экономики замкнутого цикла, отмечается в сообщении. На соответствующем производстве планируется создать до 1,5 тыс. рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в мае-июне 2022 года "Татнефть" продала контролируемому Татарстаном "Татнефтехиминвест-холдингу" (координирует деятельность нефтегазохимического комплекса республики) группу предприятий шинного бизнеса Kama Tyres. Сотрудничество НК с компаниями шинной группы, в том числе поставка сырья, продолжилось на коммерческой основе с учетом ранее принятых обязательств.

В Kama Tyres входят управляющее предприятие группы – ООО "Татшина", заводы-производители "Нижнекамскшина" (легковые и легкогрузовые шины "Kама" и Viatti) и "Нижнекамский завод грузовых шин" (грузовые комбинированные и цельнометаллокордные шины, сельскохозяйственные шины), а также обслуживающие предприятия и торговый дом "Кама".

Татнефть
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