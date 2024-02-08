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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 07 февраля

В Электростали задержаны 13 участников драки на складе маркетплейса

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В Электростали произошла массовая драка между охранниками и сотрудниками склада маркетплейса, полицейские задержали и опрашивают 13 подозреваемых, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью.

Сигнал о драке поступил в полицию в ночь на 8 февраля.

Полицейские на месте выяснили, что во время погрузки и упаковки товара бригадир выявил нарушение регламента сбора товара сотрудником склада. Между ними произошел конфликт, были вызваны сотрудники охраны, которые вступили в потасовку с работниками склада.

По факту идет доследственная проверка.

МВД Электросталь Московская область
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