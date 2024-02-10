Альпинисты из Казахстана и России запросили помощь спасателей на Эльбрусе

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели Кабардино-Балкарии выдвинулись на помощь двум альпинистам, пострадавшим на горе Эльбрус, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Информация о том, что на высоте 5000 метров зарегистрированная группа из двух человек попросила о помощи для спуска, поступила 10 февраля в 22:20 по Москве. По предварительной информации, у альпинистов обморожение конечностей.

По данным МЧС, помощь запросили гид из Казахстана и альпинистка из России.

Для оказания помощи альпинистам привлечены спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.