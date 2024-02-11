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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

На Эльбрусе спасли альпинистов из Казахстана и России

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели Кабардино-Балкарии помогли двум альпинистам из Казахстана и России, попросившим о помощи на Эльбрусе, на высоте 5000 метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

По информации пресс-службы, альпинистов встретили и помогли спуститься до высоты 3850 метров, где расположена станция Гара-Баши. От дальнейшей помощи они отказались.

Для спуска альпинистов привлекались спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Как сообщалось, 10 февраля около 22:20 поступила информация о том, что на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии на высоте 5000 метров зарегистрированная группа из двух человек - гид из Казахстана и альпинистка из России - попросила о помощи для спуска с высокогорья. По предварительной информации МЧС, у альпинистов обморожены конечности.

МЧС России Эльбрус Кабардино-Балкария
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