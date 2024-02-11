Понижение температуры на 30 градусов прогнозируется на юге западной Сибири

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Сильные морозы прогнозируются на юге западной Сибири в ближайшие дни, к среде температура в разных районах понизится на 25-30 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень теплая погода сегодня в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях. В Красноярском крае вчера был побит рекорд - в самом Красноярске было плюс 7 градусов. Но уже начиная с завтрашнего дня начинается понижение температуры, по сравнению с субботой в среду температура будет ниже на 25-30 градусов. Сильнейшие морозы", - сказал Вильфанд.

Он также сообщил, что резкое изменение температуры приведет к тому, что в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Хакасии, в Красноярском крае будет сильная гололедица.