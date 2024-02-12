Эксперимент по маркировке консервов начинается в РФ в понедельник

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - РФ с понедельника начинает эксперимент по маркировке отдельных видов консервированных продуктов. Согласно подписанному ранее постановлению правительства РФ, эксперимент продлится до 31 августа 2024 года.

В пилотном режиме будут маркироваться мясные и рыбные консервы, консервированные овощи, фрукты, орехи, грибы, морепродукты, а также мармелад, фруктовые пюре и желе, говорится в постановлении.

Эксперимент не будет распространяться на консервированные продукты детского питания для детей до 1 года.

Участие в эксперименте является добровольным, коды маркировки будут предоставляться производителям и другим участникам оборота продукции на безвозмездной основе.

Оператором эксперимента выступает ООО "Оператор ЦРПТ". Как отмечали в компании со ссылкой на руководителя управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлию Кузьмину, основанием для проведения эксперимента стал "разросшийся нелегальный рынок консервов". ЦРПТ приводил данные НИФИ Минфина, согласно которым доля незаконного оборота на рынке консервов составляет от 11% до 40% - в зависимости от продукта.