Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку консервов с декабря

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку отдельных видов консервированных продуктов с 1 декабря 2024 года. Ведомство выложило на regulation.gov.ru проект такого постановления правительства.

Предполагается, что с 1 декабря нанесение кодов маркировки станет обязательным для консервированной продукции из рыбы и морепродуктов, с 1 марта 2025 года - для остальных консервов.

Регистрация в информационной системе маркировки участников оборота этой продукции начнется с 1 сентября.

С 12 февраля по 31 августа 2024 года в России проходит добровольный эксперимент по маркировке консервированных продуктов. В пилотном режиме маркируются мясные и рыбные консервы, консервированные овощи, фрукты, орехи, грибы, морепродукты, а также мармелад, фруктовые пюре и желе. Эксперимент не распространяется на консервированные продукты детского питания для детей до 1 года.

Оператором эксперимента выступает ООО "Оператор ЦРПТ". Как отмечали ранее в компании, основанием для проведения эксперимента стал "разросшийся нелегальный рынок консервов": по данным НИФИ Минфина доля незаконного оборота на рынке консервов составляет от 11% до 40% - в зависимости от продукта.