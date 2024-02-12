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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Полицейским поручили предотвращать провокации перед президентскими выборами

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поставил перед сотрудниками задачу предотвращать возможные инциденты и провокации в преддверии выборов президента.

"Главное для нас - защитить жизнь и здоровье граждан, предотвратить возможные инциденты и провокации, создать условия для нормальной деятельности избирательных комиссий. Работу нужно выстраивать в самом тесном контакте с коллегами из других правоохранительных органов и представителями избиркомов", - сказал он на церемонии представления двух руководителей новых территориальных органов министерства.

Как сообщила представитель МВД Ирина Волк, указом президента на должность министра внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике назначен полковник полиции Владимир Нефедов, а начальником Управления МВД России по Брянской области стал полковник полиции Алексей Солдатов.

Владимир Колокольцев МВД
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