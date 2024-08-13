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Космический корабль "Прогресс МС-26" затоплен в Тихом океане

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль "Прогресс МС-26", отстыковавшийся ранее во вторник от Международной космической станции, затоплен в Тихом океане, сообщили в "Роскосмосе".

"Сегодня грузовой корабль "Прогресс МС-26", проработавший полгода в составе российского сегмента Международной космической станции, был сведён с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился", - сказали в госкорпорации.

Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

От модуля "Звезда" российского сегмента МКС корабль отстыковался в 05:00 по московскому времени.

Грузовик прибыл на МКС 17 февраля 2024 года, доставив на станцию около 2,5 тонн грузов.

Роскосмос Прогресс МКС Звезда Тихий океан
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