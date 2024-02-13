Дума денонсировала соглашение о пенсиях сотрудников органов внутренних дел СНГ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Госдума проголосовала за денонсацию соглашения о порядке пенсионного обеспечения и государственного страхования сотрудников органов внутренних дел государств-участников СНГ. Соглашение было подписано в Ашхабаде 24 декабря 1993 года, Россия его ратифицировала 31 мая 1999 года.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что поскольку соглашение было направлено прежде всего на защиту пенсионных прав сотрудников органов внутренних дел СССР до принятия государствами - участниками СНГ законодательных актов по вопросу пенсионного обеспечения указанной категории лиц, а в государствах - участниках СНГ в настоящее время сформировано по данному вопросу национальное законодательство, свою задачу по обеспечению пенсионных прав лиц, уволенных из органов внутренних дел, на переходный период соглашение выполнило.

После того, как Россия денонсирует это соглашение, при обращении граждан России, переехавших на постоянное жительство в другие страны СНГ, пенсии они будут получать в соответствии с положением о порядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации, утвержденным правительством РФ, говорится в документе.