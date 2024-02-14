Обвиняемый в мошенничестве с недвижимостью россиянин экстрадирован из Бахрейна

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Из Бахрейна экстрадирован россиянин, разыскиваемый по обвинению в мошенничестве в сфере недвижимости на территории Дагестана, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня в аэропорту города Манамы компетентные органы Королевства Бахрейн передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России россиянина Джамиля Темирханова. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере", - сказала Волк журналистам.

По версии российской полиции, Темирханов в составе группы лиц в период с января 2014 по сентябрь 2018 года привлек граждан для участия в долевом строительстве самовольно возводимого им многоквартирного дома на территории города Избербаш в Дагестане.

"Всего было заключено 36 договоров. Не выполнив обязательства по завершению строительных работ и сдаче дома в эксплуатацию, фигурант присвоил более 47 млн рублей", - рассказала представитель министерства.

Следствием было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемый скрылся от правосудия за границей и в ноябре 2021 года на основании запроса МВД по Республике Дагестан был объявлен в международный розыск.

В свою очередь в Генеральной прокуратуре РФ сообщили, что запрос о выдаче Темирханова был направлен в декабре 2023 года в связи с его задержанием на территории Бахрейна.

"Благодаря организованному взаимодействию Генпрокуратуры России с компетентными органами Бахрейна удалось добиться решения о выдаче Темирханова", - сказали в ведомстве.