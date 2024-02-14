Пожар в многоэтажке в Анапе полностью ликвидирован

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели полностью ликвидировали возгорание в многоэтажном доме в Анапе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в среду.

К тушению пожара были привлечены 146 человек и 48 единиц техники.

Как сообщалось, вечером во вторник загорелась мансарда 11-этажного жилого дома в Анапе. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. В районе пожара было ограничено движение транспорта.

По информации пресс-службы МЧС РФ, один человек пострадал. Из дома эвакуировали 440 жильцов, в том числе 112 детей. Их разместили в трех пунктах временного размещения.

Установлено, что многоквартирный дом возводился в отсутствие проектной и разрешительной документации и "введен в гражданский оборот на основании решений Анапского городского суда, вынесенных в июне 2011 года, которыми за гражданами признано право собственности на жилые помещения многоквартирного дома", добавили в пресс-службе прокуратуры региона.